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За убийство военнослужащего новомосковские полицейские задержали 32-летнего мужчину, сообщает пресс-служба полиции.

Как установили полицейские Новомосковского районного отдела полиции, преступление произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире в Днипре. Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобили за город.

13 декабря около 16:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 48-летний военнослужащий.

Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу по службе погибшего. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере задержанному предъявили сообщение о подозрении. Следствие продолжается.
ForUm

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