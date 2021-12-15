Пограничники не пустили в Украину россиянина, утверждающего, что он ранее служил в ФСБ и ГРУ России, а едет сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Россиянин прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби, сообщила Госпогранслужба.

Уверял, что работал в автосервисе. Цель визита в Украину назвать не мог. Как и предоставить контакты людей, к которым я направлялся.

«Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в «команде Путина», и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медаль «Героя России». Но его обманули. Даже больше, на спецагента, по его словам, начали совершать атаки. Так что он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб. А еще признался, что испытывал на себе разные «порошки», которые завозили в РФ для спецагентов», - рассказали в ведомстве.

Проверять все «заявления» россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее.

Мужчину вернули обратным рейсом в Абу-Даби.