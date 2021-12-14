Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О финансовых услугах и финансовых компаниях» (№5065).

Как сообщается на сайте парламента, закон является новой редакцией Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Он определяет: соответствующую терминологию; виды финансовых услуг; основы взаимодействия предоставителя финансовых услуг с клиентами и защиты их прав; основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг; основы государственного регулирования и надзора за деятельностью по оказанию финансовых услуг.

Законом внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс, законы Украины «О Национальном банке Украины», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», «О банках и банковской деятельности» и ряд других законов Украины.