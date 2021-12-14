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Пятеро белорусских оппозиционеров, осужденных по «делу Тихановского», получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Об этом говорится в телеграм-канале правозащитного центра «Весна».

Дмитрия Попова и Артема Сакова приговорили к 16 годам, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича - к 15 годам, Николая Статкевича - к 14 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

5 мая 2021 года генеральная прокуратура направила в Верховный суд Беларуси уголовное дело по обвинению оппозиционеров - Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и других.

Их обвинили в том, что они с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Белоруссии в 2020 году.

Тихановского, Сакова, Попова обвиняли по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).

Статкевичу было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям (ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) - разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Суд над ними начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходил в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.
ForUm

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