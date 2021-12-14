Новый канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что санкции против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации на российско-украинской границе нанесут ущерб Евросоюзу. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt, передает Радио Свобода.

Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС «требуют газа и нефти». Он заявил, что в том числе для Австрии важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего количества источников.

«Я не связываю ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» с поведением России в Украине. Но ясно и то, что насилие не может являться политическим средством. Нарушения международного законодательства будут иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом», – сказал Негаммер.

Ранее власти США призвали Германию – в случае нового вторжения России в Украину – отказаться от «Северного потока-2», который должен доставлять российский газ через Балтийское море в Германию и ЕС.

Газопровод уже достроен, но еще не сертифицирован. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен.

После ее заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.

Негаммер своим изречением продолжил линию бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, ушедшего в октябре в отставку на фоне коррупционного скандала. Курц также подчеркивал, что строительство «Северного потока-2» отвечает экономическим интересам Австрии.

Предыдущее правительство Германии также выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и «Зеленых» в коалиционном соглашении не упоминает именно «Северный поток-2». Однако партия «Зеленых», которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.

Против строительства газопровода выступают США, Украина и ряд стран Евросоюза. Противники проекта считают, что Россия сможет использовать его как рычаг давления других стран. Киев также опасается, что из-за «Северного потока-2» прекратится транзит газа через украинскую территорию.