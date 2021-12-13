Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в настоящее время не видит оснований для ввода в эксплуатацию противоречивого газопровода «Северный поток-2». «Этот газопровод пока не отвечает нормам европейского энергетического законодательства», - заявила Бербок в воскресенье, 12 декабря, в эфире телеканала ZDF, передает DW.

Кроме того, по ее словам, понятно, что «в случае дальнейшей эскалации (российско-украинского конфликта) этот газопровод не может быть подключен к сети». Это согласовало бывшее федеральное правительство из США, уточнила глава МИД ФРГ.

В своем соглашении стороны германской правительственной «светофорной коалиции» закрепили положение о том, что к энергетическим проектам, к которым относится и «Северный поток-2», применяется европейское энергетическое законодательство, отметила Бербок. «И это значит, что в нынешнем виде этот газопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными», - подчеркнула она.

Бербок также отметила, что признание «суверенитета Украины остается основой для всех наших действий и всех переговоров» с Россией. При этом глава МИД ФРГ подчеркнула, что «дверь для переговоров всегда и в любое время открыта». Входящие в Большую семерку страны выступают за возвращение в «нормандский» формат переговоров, отметила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

«Сейчас мы находимся на той стадии, когда мы хотим сделать все, чтобы переговоры могли состояться снова, потому что переговоры – самый лучший и самый надежный способ избежать дальнейшей эскалации», - отметила Бербок.

В последнее время все чаще сообщается о скоплении российских войск на границе с Украиной. По данным западной и украинской разведки, нынешнее положение дел может свидетельствовать о подготовке России к наступлению этой зимой.

Как заявлял недавно министр обороны Украины Алексей Резников, вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество российских войск у украинских границ может возрасти до 175 тысяч. В то же время в Кремле все обвинения в подготовке возможного вторжения отвергают.

Как сообщалось, прошлым летом США и правительство Германии под руководством тогдашнего канцлера Ангелы Меркель в совместном заявлении предостерегли Россию от «использования энергоресурсов как оружия или совершения дальнейших агрессивных действий против Украины». В этом случае Германия «будет действовать на национальном уровне и на уровне Европейского Союза и будет добиваться принятия эффективных мер, включая санкции, для того чтобы ограничить возможности России в экспорте в энергетический сектор Европы, включая экспорт газа», говорилось в заявлении.