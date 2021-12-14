В Харьковской области полиция задержала мужчину, который совершил смертельное ДТП и более трех лет скрывался от правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

В июле 2018 года в городе Южное произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и мотоцикла ИЖ. От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель «Mitsubishi» сразу после совершения ДТП с места происшествия скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и отделом полиции №3 Харьковского РУП №3 его объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

14 декабря 3 на территории города Золочев разыскали 28-летнего правонарушителя. Он задержан и в установленном законом порядке будет доставлен в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.