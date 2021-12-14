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На следующей неделе в Украину придет серьезное похолодание.

Температура воздуха во вторник-четверг (21-23 декабря) в ночные часы может опускаться до -12-18 градусов, а днем ​​мороз будет колебаться около 5-10 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 15 декабря, в Украине температура воздуха в течение дня будет около нуля, от -2 до +2 градусов.

В ближайшую ночь только в западных областях поморозит воздух – -4-10 градусов.

Снег будет выпадать снова в Карпатах и ​​в окологорных областях.

Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на юге Украины (кроме Запорожья), местами в центральных областях, вероятно, дотянет до Харьковщины.  

В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, иногда до штормовых порывов.

В Киеве 15 декабря погода предполагается сырой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В столице также на следующей неделе организует серьезное похолодание, особенно в середине недели, ночью до -8-14, днем ​​до -3-7 градусов.
ForUm

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