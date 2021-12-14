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АО «Укрзализныця» продолжает улучшать железнодорожное сообщение с туристическими центрами страны. До конца года компания запустит Буковельский экспресс. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Экспресс будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

«Таким образом украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта Буковель, или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины — Говерлу, доехав до Ворохты», — добавил он.

На маршруте будет использоваться дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре. Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3 имеет максимальную скорость 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.

Напомним, 3 декабря в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км. Он соединяет 7 областей. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясинях и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.
ForUm

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