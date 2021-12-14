Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», который просил у представителя иностранной компании более 80 тысяч гривен за «услугу».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, чиновник обещал за эти деньги помочь иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины о предоставлении письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю.

Чиновник задержан, ему уведомлено о подозрении в порядке ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.