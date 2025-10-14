Трамп обурений своїм фото на обкладинці Time

Президент США Дональд Трамп обурився через те, яку його фотографію журнал Time розмістив на обкладинці.

Журнал Time розмістив на обкладинці нового номера фотографію Трампа. Номер присвятили укладеній під керівництвом США угоді про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

"Ізраїльські заручники, які залишилися в живих і утримувалися в секторі Гази, були звільнені в рамках першої фази мирного плану Дональда Трампа разом зі звільненням палестинських в'язнів. Ця угода може стати знаковим досягненням другого терміну Трампа і ознаменувати стратегічний поворотний момент для Близького Сходу", – йдеться в повідомленні Time.



Трамп зазначив, що Time написав досить хорошу статтю про нього.

"Але фотографія може бути найгіршою за всю історію. Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося, коли мене фотографують знизу, і це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику", – написав Трамп.

Нагадаємо, дипломатична перемога Трампа у секторі Газа може змінити правила гри у війні з Росією.

Фото: Time.