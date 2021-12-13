По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

«Результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни», - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, эпидемическая ситуация в нашей стране в новогодние праздники должна быть стабильной.

В связи с приближением рождественских и новогодних праздников были приняты соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов. Отдельно также наработаны противоэпидемические мероприятия при проведении крупных массовых мероприятий.