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НАБУ и САП разоблачили девять человек на хищении средств государственных хлебозаготовительных предприятий. В общей сложности они совершили действия для завладения 157 млн ​​грн, сообщила пресс-служба бюро.

10 декабря 2021 им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что на протяжении 2011-2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных частных компаний совместно организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом.

Детективы НАБУ зафиксировали шесть эпизодов вероятно коррупционной деятельности. Кроме того, участники схемы лишили ГП торговой марки за бесценок при том, что ее стоимость, по результатам экспертиз, составляет 20 млн грн.

НАБУ и САП устанавливают других участников, которые могут быть причастны к совершению преступлений, и продолжают установление обстоятельств дела.
ForUm

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