10 декабря во время заседания Совета директоров Международного банка реконструкции и развития было одобрено решение о выделении Украине кредита для реализации проекта «Дополнительное финансирование Проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» с целью привлечения дополнительных 150 млн долл. США для осуществления мер по противодействию распространению COVID-19 в Украине.
Подписание соглашения о ссуде состоялось 13 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Минфина.
Дополнительное финансирование планируется выделить в уже существующий проект, подписанный 17 мая 2021 года (проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине»), сумма займа по которому составляет 90 млн дол. США.
Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через:
- закупку вакцин против COVID-19 и услуг логистики;
- приобретение средств холодовой цепи и инфраструктуры логистики;
- проведение обучения для медицинского персонала;
- усовершенствование систем обращения с медицинскими отходами и их утилизации; приобретение и установка автоклавов и других устройств для дезинфекции и удаления отходов;
- проведение кампаний по вакцинации, разработку информационных систем и приобретение ІТ-оборудования для управления вакцинацией, а также другие неотложные мероприятия по противодействию распространению COVID-19 на территории Украины.
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