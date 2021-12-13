10 декабря во время заседания Совета директоров Международного банка реконструкции и развития было одобрено решение о выделении Украине кредита для реализации проекта «Дополнительное финансирование Проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» с целью привлечения дополнительных 150 млн долл. США для осуществления мер по противодействию распространению COVID-19 в Украине.

Подписание соглашения о ссуде состоялось 13 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Дополнительное финансирование планируется выделить в уже существующий проект, подписанный 17 мая 2021 года (проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине»), сумма займа по которому составляет 90 млн дол. США.

Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через: