также в разделеЭкономика
Шмыгаль прогнозирует дальнейшее снижение потребительской инфляции 8
Арестович рассказал, где в Украине будут производить тяжелые беспилотники 42
В Харькове начнут выпускать автобусы турецкой марки Karsan 164
Макогон: Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой 35
Марченко обещает проверить доходы украинцев за последние 25 лет 175
Государство готово компенсировать аграриям до 60% от стоимости страховых платежей 9
В Украине цена на сало достигла своего максимума 88
В Нафтогазе рассказали, кто устанавливает тарифы для клиентов ПОН 22
В Украине увеличится тариф на доставку газа 38
В Украине могут полностью остановиться все тепличные хозяйства 47
Украинцам рассказали, кого могут лишить субсидий 65
Эксперт: В Украине уменьшится количество и ухудшится качество хлеба и макаронных изделий 62
НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых 34
Укрзализныця не планирует повышать цены на билеты, но изменит комиссионный сбор 18
В Минэкономики спрогнозировали курс гривни на следующий год 125
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года 37
1,4 млрд от приватизации «Большевика» поступили государству 20
Импортный газ в Украине за год подорожал в четыре раза 32

10 декабря во время заседания Совета директоров Международного банка реконструкции и развития было одобрено решение о выделении Украине кредита для реализации проекта «Дополнительное финансирование Проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» с целью привлечения дополнительных 150 млн долл. США для осуществления мер по противодействию распространению COVID-19 в Украине.

Подписание соглашения о ссуде состоялось 13 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Дополнительное финансирование планируется выделить в уже существующий проект, подписанный 17 мая 2021 года (проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине»), сумма займа по которому составляет 90 млн дол. США.

Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через:

  • закупку вакцин против COVID-19 и услуг логистики;
  • приобретение средств холодовой цепи и инфраструктуры логистики;
  • проведение обучения для медицинского персонала;
  • усовершенствование систем обращения с медицинскими отходами и их утилизации; приобретение и установка автоклавов и других устройств для дезинфекции и удаления отходов;
  • проведение кампаний по вакцинации, разработку информационных систем и приобретение ІТ-оборудования для управления вакцинацией, а также другие неотложные мероприятия по противодействию распространению COVID-19 на территории Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги