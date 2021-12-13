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Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины представили онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

«Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове», – отметили представители Отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном вебпортале Укргосархива в специальной рубрике «Документы Крыма».

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

  • акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг;
  • протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.;
  • часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

Публикация этих документов онлайн стала возможной благодаря сотрудничеству Архива СБУ с Укргосадархивом, которое усилилось в августе этого года.

В течение следующего года Архив СБУ планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности, протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами об исполнении смертных приговоров по решению этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937–1938 гг.

 
ForUm

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