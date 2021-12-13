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В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области СБУ разоблачила  подпольный цех по изготовлению средств поражения.

Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями, сообщил пресс-центр ведомства.

Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы.

По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

  • большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;
  • компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
  • боевые гранаты со страстями;
  • 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;
  • почти 2 тысячи патронов разного калибра;
  • комплектующие к огнестрельному оружию;
  • станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
ForUm

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