В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения.

Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями, сообщил пресс-центр ведомства.

Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы.

По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;

компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;

боевые гранаты со страстями;

10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;

почти 2 тысячи патронов разного калибра;

комплектующие к огнестрельному оружию;

станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.