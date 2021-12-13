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Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта єПідтримка и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня (обновите Дію и запишитесь на тестирование)», - написал он.

Статистика по открытым картам:
— Монобанк 878 572 карт;
— А-банк 84 292 карт;
— Альфа-банк 72 361.

Сегодня ожидается подключение минимум еще одного большого банка, отметил министр.

«Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства», - резюмировал Федоров.

Напомним, с 13 декабря стартует запись на выплату и чтобы получить деньги в этом году, заявку необходимо подать до 29 декабря.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «Приватбанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк»), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении «Дия» в разделе «Услуги».

Для участия в программе принимаются «зеленые» сертификаты только в приложении «Дия». Сертификаты с портала «Дия» или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.
ForUm

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