С 19 декабря украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Рассчитывать на выплату смогут те, кто получил обе прививки от COVID-19.

Больше о том, как получить эту помощь - в материале РБК-Украина.

Подать заявку на получение выплаты за вакцинацию от коронавируса можно через мобильное приложение "Дия". Для тех, кто по каким-то причинам не имеет этого приложения, в частности для пожилых людей, уже в ближайшее время появится альтернативный механизм.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, потратить эти средства можно будет на поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Полученную тысячу гривен можно будет потратить на:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на железнодорожные или авиаперевозки,

покупку книг.

Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из государственного бюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.

Детали программы

С 13 декабря стартует запись на выплату и чтобы получить деньги в этом году, заявку необходимо подать до 29 декабря.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк"), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении "Дия" в разделе "Услуги".

Для участия в программе принимаются "зеленые" сертификаты только в приложении "Дия". Сертификаты с портала "Дия" или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.