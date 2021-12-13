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На фоне подготовки референдума по поправкам в Конституцию самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу ЦИК РБ, сообщает Радыё Свабода.

Лукашенко назначил главу компартии республики председателем Центральной избирательной комиссии, заменив свою давнюю соратницу Лидию Ермошину. Она занималась организацией всех президентских выборов при Лукашенко.

Ермошина была предыдущим председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам Беларуси в течение 25 лет. Она возглавила структуру после увольнения Виктора Гончара, который впоследствии исчез вместе с бизнесменом Анатолием Красовским.

Игорь Карпенко – лидер провластной Коммунистической партии. До этого назначения он занимал пост министра образования.

Он родился в 1964 году в городе Новокузнецк Кемеровской области России. Окончил Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности «учитель истории, обществознания и английского языка», Академию управления при президенте по специальности «международные отношения».

Во время акций протеста на выборах президента Беларуси в 2010 году Ермошина так прокомментировала задержание активистов, в том числе большого числа женщин: «Это не женщины. Настоящие женщины сидят дома и варят борщ».
ForUm

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