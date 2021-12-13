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В Косовском районе Прикарпатья произошло смещение скального грунта на дорогу местного значения Ростоки - Великий Рожин. Проезд для транспорта заблокирован,  сообщает ГП «Дороги Прикарпатья».

«На Косовщине отсутствует проезд на дороге местного значения Ростоки – Великий Рожин. Здесь перед селом Великий Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть», - говорится в сообщении.

По их информации, на место происшествия для ликвидации оползня выехала дорожная техника.
ForUm

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