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В Кремле сделали заявление о войсках на границе с Украиной. Также, российские власти считают, что новые санкции против РФ будут иметь обратные последствия.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в эфире телеканала «Россия-1».

Песков отметил, что Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения в Украину Россия будет финансово изолирована.

«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в 1000 км», - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина также отреагировал на возможность введения новейших санкций против РФ.

«Какие-либо ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире», - заявил представитель Кремля.

Напомним, что по информации Пентагона, Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.
ForUm

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