В Киеве снова протестуют антивакцинаторы. Сейчас они идут маршем по Крещатику.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Противники прививок от COVID-19 выступают за отмену законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", а также за свободу выбора медицинского вмешательства без принуждения, конституционный строй, права и свободы граждан.
Ситуация спокойная, полиция на месте.
Сейчас протестующие идут маршем по Крещатику. Для них выделили крайних две полосы.
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