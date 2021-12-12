также в разделеМир
Миллиардеров Безоса и Брэнсона признали астронавтами 11
Минздрав Германии: Человечеству в ближайшие годы не удастся победить коронавирус 11
Госдеп: Большое число демократических стран присоединятся к США в «нанесении ущерба» России 10
Торнадо разрушил склад Amazon, погибли по меньшей мере 6 человек 13
Байден: Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось 18
США усилят военное присутствие на восточных границах стран НАТО 198
Издание The Washington Post рассказало с чем столкнется Путин в случае вторжения в Украину 26
США выделят средства на усиление границ Украины 22
ЕК заверяет Украину, что ужесточит санкции в отношении РФ 14
Большинство заболевших Омикроном в США были вакцинированы 22
В Грузии считают неприемлемым заявление РФ об отмене решения о вступлении Грузии и Украины в НАТО 30
Псаки: Россияне известны своими методами распространения дезинформации 12
Медик рассказал о симптомах нового штамма коронавируса у детей 23
Новый канцлер Германии и президент США обсудили ситуацию в Украине 20
В Ливане прогремел взрыв в лагере беженцев 12
Сегодня ракета New Shepard совершит полет в космос с туристами 13
Институт Pantone назвал цвет 2022 года 26
В Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем родившимся после 2008 года 23

В случае масштабного вторжения России в Украину, Украине понадобятся сотни американских ракет Javelin, чтобы отразить наступление российских войск. Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, пишут Украинские новости.

Так, Кансиан считает, что Украина пока приобрела слишком мало Javelin, потому они не смогут существенно повлиять на ход возможных боевых действий. США осуществили две поставки ракет в Украину – сначала Киев получил 37 командных пусковых установок (CLU) и 210 ракет, позже 10 CLU и 150 ракет.

Указанных ракет достаточно, чтобы обеспечить лишь 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик уточнил, что Вооруженные силы Украины имеют и другое вооружение, такое как противотанковые ракеты времен СССР на ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

"28 боевых батальонов Украины нуждаются примерно в 450 единицах противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо большее противотанкового оружия", – отметил Кансиан.

Американский военный подсчитал, что трех батальонов ВСУ, снабженных "Джавелинами", хватит только для покрытия около 11 км линии фронта, тогда как граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысяч км.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги