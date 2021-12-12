В случае масштабного вторжения России в Украину, Украине понадобятся сотни американских ракет Javelin, чтобы отразить наступление российских войск. Об этом заявил полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, пишут Украинские новости.

Так, Кансиан считает, что Украина пока приобрела слишком мало Javelin, потому они не смогут существенно повлиять на ход возможных боевых действий. США осуществили две поставки ракет в Украину – сначала Киев получил 37 командных пусковых установок (CLU) и 210 ракет, позже 10 CLU и 150 ракет.

Указанных ракет достаточно, чтобы обеспечить лишь 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик уточнил, что Вооруженные силы Украины имеют и другое вооружение, такое как противотанковые ракеты времен СССР на ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

"28 боевых батальонов Украины нуждаются примерно в 450 единицах противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо большее противотанкового оружия", – отметил Кансиан.

Американский военный подсчитал, что трех батальонов ВСУ, снабженных "Джавелинами", хватит только для покрытия около 11 км линии фронта, тогда как граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысяч км.