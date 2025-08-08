Індія скасовує плани щодо закупівлі американської зброї та літаків

Індія призупинила плани щодо закупівлі американської зброї та літаків. Це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові мита.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела серед індійських чиновників.

Індія планувала направити міністра оборони Раджнатха Сінгха до Вашингтона найближчими тижнями для оголошення деяких закупівель, але цю поїздку скасували, повідомили два джерела.

Один співрозмовник сказав, що закупівлі оборонної продукції можуть відбутися, щойно Індія матиме чітке уявлення про тарифи та напрямок двосторонніх зв'язків, але «просто не так швидко, як очікувалося».

За словами двох джерел, Сінгх також планував оголосити про придбання шести розвідувальних літаків Boeing P8I та систем забезпечення для ВМС Індії під час своєї скасованої поїздки.

Письмових інструкцій щодо призупинення закупівель не було надано, сказав інший чиновник, вказуючи на те, що Делі мало можливість швидко змінити курс, хоча «принаймні наразі жодного руху вперед не було».

Агентство Reuters також повідомляє, що переговори щодо закупівлі Індією бойових машин Stryker виробництва General Dynamics Land Systems та протитанкових ракет Javelin, розроблених Raytheon та Lockheed Martin, були призупинені через тарифи.

6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25-відсоткових мит на імпорт з Індії. Новини про це ширилися ще з кінця липня, після того як провалилися торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі.

Після цього Bloomberg писав, що індійська державна нафтопереробна компанія Indian Oil Corp. закупила нафту в американських та близькосхідних виробників на тлі погроз Трампа. А Reuters стверджувало, що державні нафтопереробні компанії Індії припиняють закупівлю російської нафти.

Водночас 2 серпня два високопоставлені індійські чиновники в коментарі New York Times заявили, що жодних змін у політиці не відбулося і що індійський уряд не дав жодних вказівок нафтовим компаніям щодо скорочення імпорту з Росії.