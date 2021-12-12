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Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил о давление со стороны "определенных лиц".

Как пишет Рубрика, об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

"Я был под давлением с момента моего назначения", — отметил он. Добавив, что НБУ проделал большую работу по стабильности на финансовых рынках, самую прибыльную банковскую систему за всю историю, большую работу по независимости НБУ.

Дополняя ответ о давлении, он заявил, что речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ.
ForUm

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