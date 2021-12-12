На новогодние праздники заболеваемость коронавирусом в Украине останется высокой. Наибольшую опасность с точки зрения заражения будут представлять люди с легкими формами COVID-19.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

"Пик заболеваемости пройден, но она не будет быстро идти на спад. Расслабляться еще рано", – предупредил он.

По оценкам медика, тенденция заболеваемости действительно вселяет оптимизм. На ее снижение влияет вакцинация, а также увеличение количества переболевших. Но за дни, оставшиеся до Нового года, ситуация не изменится кардинально.

"Кардинального улучшения в эпидпроцессе не произойдет. Он будет таким же агрессивным, таким же опасным, особенно для незащищенных и несоблюдающих карантинные правила", – предупредил Бережнов.

Он подчеркнул, что во время массовых новогодних празднеств риск заражения может возрасти за счет больных, которые переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. "Мы не знаем, что они больны. Они везде ходят, гуляют, вместе с вами танцуют и заражают вас", – пояснил он.

Исходя из этого Бережнов порекомендовал до Нового года "успеть привиться хотя бы один раз", а также "обязательно соблюдать правила разобщения". "Я бы не советовал встречать Новый год в ночных клубах, ресторанах и так далее. Лучше скромным коллективом или в семье", – заметил он.