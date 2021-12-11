МИД Грузии считает неприемлемым заявление МИД РФ о необходимости отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут его членами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Грузии.

“МИД считает неприемлемым заявление МИД РФ, согласно которому Российская Федерация “считает необходимым отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут его членами”, - говориться в сообщении.

В МИД напомнили, что 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО.

“Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе, основанным на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Однако это решение основано на статье 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна может стать членом НАТО, которая разделяет принципы Договора и вносит вклад в безопасность Североатлантического региона”, — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что членство в НАТО — суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии.

Сообщается, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, состоявшихся после 2008 года. В коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

“Ввиду всего вышеизложенного, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит основополагающим принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел”, — говориться в сообщении.

В МИД Грузии подчеркнули, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципы международного права и неисполнение обязательств.

Отметим, Россия настаивает на том, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе путем дезавуирования решения Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”.

Ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры относительно “гарантий” о нерасширении НАТО, ни делать России подарки, отвергая их.

Напомним, 7 декабря состоялись двусторонние переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в формате телемоста, которые длились два часа.

В ходе встречи Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающего для России оружия.

При этом, Президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.