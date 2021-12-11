также в разделеСтолица
В Киеве задержали полицейского, торговавшего поддельными COVID-сертификатами 9
В центре Киева горит офисное здание 31
ЕИБ выделил Киеву 100 млн евро кредита 10
Киевсовет одобрил бюджет столицы на 2022 год 9
За сутки в Киеве – 1472 больных коронавирусом 13
В Киеве трое иностранцев напали на коммунальщиков, сносивших МАФы 23
За сутки в Киеве 1198 больных коронавирусом, 33 человека – умерли 15
Помощник депутата подрался с охранником Александровской больницы 19
В Киеве проверяют бомбоубежища и укрытия 14
За сутки в Киеве – 1519 больных коронавирусом, умерли 26 человек 12
Сегодня киевское метро будет работать на час дольше 18
В Киеве – снова скачок новых случаев COVID-19 13
В костеле Святого Николая в Киеве начинаются противоаварийные работы 17
В Киеве за сутки – 704 случая COVID-19 14
НП Киевской области: Полицейский, устроивший смертельное ДТП под Киевом, задержан 21
Киев Зимний: В сети показали заснеженную столицу 60-х годов 32
В КГГА рассказали, будут ли штрафовать киевлян за несортированный мусор 27
В Киеве к праздникам установят крупнейший вертеп в Европе 26

Киевскую городскую государственную администрацию подсветили цветами ЛГБТ-символики по случаю Международного дня прав человека, пишет Украинская правда со ссылкой на КГГА.

"Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии", говорится в сообщении.

"Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", - сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТ-людям, именно поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", – подчеркнула Оксана Покальчук.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что в Киеве, как в столице, которая должна быть примером для других городов, "каждому и каждому, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги