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Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що росіяни відомі своїми методами поширення дезінформації, коментуючи слова Путіна про ситуацію на Донбасі, “схожу на геноцид”.

Про це йшлося на брифінгу в Білому домі, передає Діло.

Напередодні російський глава Володимир Путін на засіданні президентської Ради з прав людини заявив, що ситуація на сході України “нагадує геноцид”. Главу Кремля його ж посадовці навіть закликали “ввести у законодавство такі поняття, як “геноцид” і “заклики до геноциду”.

“Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою”, – відповіла Псакі.

Речниця Білого дому підкреслила, що саме Росія несе відповідальність за розв’язування конфлікту на Донбасі.

“Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично”, – підсумувала Псакі.
ForUm

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