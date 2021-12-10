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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору, народному артисту Украины Игорю Покладу.

Звание присвоено «за выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность», говорится в указе.

Игорь Поклад – украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных произведений артиста: «Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Зелен-клен», «Тиха вода», «Тече вода», «Наречена».

Его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатыков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.

10 декабря Покладу исполнилось 80 лет.

Ранее супруга композитора Светлана Поклад написала в своем Facebook о том, что Офис президента попросил ее самостоятельно распечатать отправленное в Viber поздравление артисту, написанное главой государства по случаю дня рождения. Женщина заявила, что таким образом руководство страны «унизило и оскорбило» Поклада, так как ранее народного артиста Украины «поздравляли все лично — звонком, телеграммой или адресом».

5 декабря президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Зеленскому с просьбой присвоить композитору это звание, упомянув, что Поклад сделал большой вклад в украинскую культуру а ряд его произведений уже стали народными.
ForUm

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