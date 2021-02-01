Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы «Песняры» из-за незаконного посещения Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Накануне в аэропорту «Борисполь» сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.

Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры» (Валерий Дайнеко, - ред.).

В Крыму иностранец находился летом 2020 года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.