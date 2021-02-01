также в разделеОбщество
Украинцам советуют отложить поездки в Мьянму
В ОРЛО тоже заявили о получении российской вакцины 8
Минздрав запустит сайт для записи на вакцинацию от COVID-19 17
Кабмин может ослабить карантин в некоторых областях 33
СБУ: Агентурная сеть спецслужб РФ дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы 47
Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену 24
Недореформа: Киевский прокурор Тахтаров, который вымогает у бизнесменов деньги, прошел переаттестацию 13
Под ОАСК митинговали в поддержку нового правописания 21
Сегодня стартует регистрация на основную сессию ВНО 36
В ОРДО заявили, что получили российскую COVID-вакцину 11
В Нидерландах возобновляются слушания по МН17 11
В Украине 2030 новых случаев COVID-19, больше половины – госпитализированы 22
В Украине объявлено штормовое предупреждение 27
Февраль начнется со снегопадов и морозов 37
С 1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021 16
Синоптики прогнозируют снег и гололедицу 13
COVID-19 в Украине: за сутки 3177 новых случаев 18
Ляшко: Pfizer сразу пойдет на медицинских работников 33

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы «Песняры» из-за незаконного посещения Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Накануне в аэропорту «Борисполь» сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.

Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры» (Валерий Дайнеко, - ред.).

В Крыму иностранец находился летом 2020 года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Со штампом в паспорте он вылетел рейсом в Минск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги