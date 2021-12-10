НАБУ и САП сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении более 67,73 млн грн убытков госпредприятию «УСТФ «Укртелефильм».

Таким образом, количество лиц, вероятно причастных к совершению преступления, выросло до восьми, сообщила пресс-служба бюро.

В отношении трех из них дело слушается в ВАКС. Один из подозреваемых находится в международном розыске – в отношении него идет экстрадиционная процедура.

Участники преступления отчуждали в пользу частной компании имущественные права более чем на 60 объектов недвижимости в Киеве. Продажа имущества была осуществлена ​​с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления — Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

В результате государству в лице ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» нанесены тяжелые последствия. Преступление раскрыто на стадии легализации объектов недвижимого имущества.