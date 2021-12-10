Сотрудники Территориального управления ГБР Киева при содействии внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении полицейскому и работнице медицинского учреждения, которые за деньги выдавали сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Полицейский подыскивал граждан, которым требовались свидетельства о вакцинации без проведения прививки. Он приводил их к медработнице, которая вносила ложные данные о вакцинации в электронную медицинскую базу «Helsi» и выдавала сертификаты.

За свои услуги дельцы брали от 4 до 5 тыс. гривен. Цена услуги зависела также от марки производителя вакцины, которой якобы прививались. По предварительной информации, таким образом участники группы заработали не менее 1 млн гривен.

9 декабря ГБР провело обыски по месту работы и проживания подозреваемых. Были изъяты уже изготовленные COVID-сертификаты более чем на 200 человек, а также списки граждан, ранее обращавшихся за получением поддельных свидетельств о вакцинации.

Полицейский и медработница подозреваются в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и подкупе (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.