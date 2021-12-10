В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1472 больных коронавирусом. 30 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 85 больных коронавирусом и 103 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 2459 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 276 527 жителей столицы.
«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 203, в Подольском – 189 и в Святошинском районе – 183 случая», – отметил Кличко.
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