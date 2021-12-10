Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак отмечает, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена был очень продуктивным и своевременным. Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере», – отметил Ермак, комментируя итоги переговоров.

По его словам, Байден рассказал Зеленскому о результатах его разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Президент Байден очень откровенно предупредил обо всех последствиях, если в Кремле будет принято решение по эскалации вокруг украинских границ и вплоть до вторжения на территорию Украины. США – и Президент Байден сказал об этом очень четко – вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если это произойдет», – отметил руководитель Офиса главы государства.

Кроме того, как сообщил Ермак, американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине всю необходимую помощь для того, чтобы наше государство могло когда-либо дать отпор.

В то же время, по его словам, Украина также делает все, чтобы быть готовой к возможной эскалации со стороны России, в частности, укрепляет Вооруженные силы.

Президент США очень четко подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО является решением только украинского народа.

«Украина – суверенное независимое государство, и он этот вопрос даже не готов был обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО», – сказал руководитель ОП.

Кроме того, Байден в разговоре с Путиным подчеркнул, что какие-либо переговоры и какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без Украины.

Говоря о ситуации на Донбассе, Ермак отметил, что Зеленский и его команда негативно относятся к идее замороженного конфликта на востоке Украины. По его словам, президент США приветствует украинские инициативы, озвученные во время заседания Трехсторонней контактной группы, но пока не нашедшие поддержки от всех ее участников. В частности, как отметил Ермак, Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня на Донбассе, о чем было договорено в июле 2020 года, открыть КПВВ в Счастье и Золотом, которые с украинской стороны уже год отстроены на высшем европейском уровне и готовы работать. Также украинская сторона еще раз предоставила списки для освобождения своих удерживаемых граждан.

Ермак отметил, что сегодня можно четко говорить о том, что США приняли решение быть активным участником мирного процесса на Донбассе. Хотя это будет зависеть от многих обстоятельств.

«Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом. Потому что нужно уважать этот формат, поскольку наши партнеры – Германия и Франция в течение этих лет очень многое сделали. Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии Шольцем. Мы продолжим работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров государств – участников Нормандского формата. Но США приняли для себя ясное решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украине наступил мир», – сказал он.