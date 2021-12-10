За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 551 человек;
- летальных исходов – 442;
- выздоровело – 24 456 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 543 684 человека;
- выздоровели – 3 158 426 человек;
- летальных исходов – 90 343;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.
Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
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