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За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 551 человек;
  • летальных исходов – 442;
  • выздоровело – 24 456 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 543 684 человека;
  • выздоровели – 3 158 426 человек;
  • летальных исходов – 90 343;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.

Уже 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.
ForUm

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