«Кто для НАТО Украина? Союзник, член или партнер?» Американское издание New York Times пытается найти ответ на этот вопрос на фоне геополитической напряженности, вызванной скоплением российских войск вдоль украинских границ.

По мнению издания, среди причин возникновения нынешней ситуации принятое в 2008 году решение пообещать Украине полное членство в Альянсе «без объяснения, когда и как» это должно произойти, а также Путин, «который не воспринимает Украину как отдельную страну и считает ее «неотделимой» частью России».

В потенциальном расширении НАТО за счет Украины он видит угрозу безопасности России, пишет издание.

Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, считает «смертным грехом» Альянса такую ​​неопределенность обещания, возникшую как компромисс после долгих переговоров в апреле 2008 года между тогдашним американским президентом Джорджем Бушем, который отстаивал конкретное и немедленное предоставление дорожной карты для членства, и выступающими против этого лидерами Германии и Франции.

«Путина провоцирует не НАТО, его провоцирует независимость Украины, – сказал Даалдер. – Но своими действиями он снизил вероятность того, что Украина будет делать, как он хочет».

«Бухарестский компромисс был наихудшим из вариантов, - говорит Карл Бильдт, экс-премьер и министр иностранных дел Швеции. - Он породил неоправданные ожидания и сильно преувеличенные страхи. Это была краткосрочная целесообразность с долгосрочными последствиями, которые мы наблюдаем с того времени».

По мнению Даалдера, вопрос, стоящий перед НАТО, в настоящее время состоит в том, как удержать доверие к альянсу. При всей своей близости с НАТО Украина не является членом альянса - так, спрашивает он, «как гарантировать ее независимость и суверенитет?»

НАТО «следовало найти другие способы поддержать Грузию и Украину» в 2008 году, а не обещать им членство, считает почетный профессор Лондонского Королевского колледжа Лоренс Фридман.

Скорее всего Украина никогда не интегрируется в Альянс, но «мы не можем прописать это в договоренности» с Путиным, утверждает профессор, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что представители США и членов НАТО могут встретиться с россиянами для обсуждения обеспокоенностей Москвы по планам Североатлантического союза.

Однако, по словам Фридмана, возможно, будет легче предоставить Путину возможность провести дискуссию по поводу будущего европейской безопасности, которой, по его словам, он стремится, если это ослабит российские страхи.

«Хорошо, проведем большую конференцию, она может длиться годами. Разговор с Путиным – это не уступка», – считает Фридман.

По материалам: ВВС Украина