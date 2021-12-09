У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь. Девочка стала вторым ребенком пары, а также вторым ребенком Бориса Джонсона за то время, что он находится на посту премьер-министра, сообщает ВВС.

Девочка родилась в четверг, 8 декабря 2021 года, в одной из лондонских больниц.

«И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду NHS, которая вела беременность и роды, за всю их заботу и поддержку», - заявила их пресс-секретарь.

У пары, поженившейся в мае этого года, также есть сын Уилфред, который родился в апреле 2020 года.

Жена премьер-министра Кэрри Джонсон объявила о своей очередной беременности в «Инстаграме» в июле 2021 года, а также сообщила, что несколькими месяцами ранее у нее случился выкидыш.

Таким образом, теперь у британского премьера семеро детей. Двое от нынешней супруги, четверо – от бывшей жены Марины Уилер и внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.