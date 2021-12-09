также в разделеМир
NYT: Диспетчер рассказал, как офицер КГБ Беларуси контролировал посадку самолета с Протасевичем 28
Ученые показали, как выглядит штамм «омикрон» 31
В Pfizer заявили, что три дозы вакцины эффективны против «омикрона» 24
В России ввели новые правила определения бедности, бедных стало меньше на 2,8 млн 23
Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 29
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 16
В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба, есть погибшие 27
Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС 14
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 34
В ВОЗ пока не дают рекомендации по борьбе с «омикроном» 9
Пентагон: США не навязывают союзникам реакцию на действия России 16
Талибы просят предоставить им место в ООН 30
Альпинист получит половину найденного на Монблане клада 49
Ученые разработали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус 19
Беларусь в ответ на санкции запретила ввоз товаров из «недружественных» стран 36
«Омикрон» уже в России 15
Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 15 15
Беларусь: Девушке Протасевича предъявили обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы 40

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь. Девочка стала вторым ребенком пары, а также вторым ребенком Бориса Джонсона за то время, что он находится на посту премьер-министра, сообщает ВВС.

Девочка родилась в четверг, 8 декабря 2021 года, в одной из лондонских больниц.

«И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду NHS, которая вела беременность и роды, за всю их заботу и поддержку», - заявила их пресс-секретарь.

У пары, поженившейся в мае этого года, также есть сын Уилфред, который родился в апреле 2020 года.

Жена премьер-министра Кэрри Джонсон объявила о своей очередной беременности в «Инстаграме» в июле 2021 года, а также сообщила, что несколькими месяцами ранее у нее случился выкидыш.

Таким образом, теперь у британского премьера семеро детей. Двое от нынешней супруги, четверо – от бывшей жены Марины Уилер и внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги