Институт цвета Pantone выбрал оттенок PANTONE 17-3938 под названием Very Peri цветом 2022 года.

Исследователи впервые создали цвет самостоятельно с помощью цифровых технологий, а не выбрали готовый.

«Динамический оттенок синего барвинка с живым фиолетово-красным подтоном должен стать символом перемен», - сообщается на сайте Pantone.

По мнению авторов, новый цвет является символом глобального духа времени и перехода, который мы переживаем.

Very Peri также иллюстрирует «слияние» в нашей жизни и то, как цветовые тенденции цифрового мира проявляются в реальности, говорят в Институте цвета.

Как сообщал ForUm, в прошлом году главными цветами по версии Pantone стали «Абсолютный серый» (Ultimate Gray) и 13-0647 «Сияние» (Illuminating).