Институт цвета Pantone назвал сразу два цвета 2021 года – яркий желтый (Illuminating) и серый (Ultimate Gray).

«Практичный и твердый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray и Pantone 13-0647 Illuminating воплощают силу и позитив», - сообщается на сайте института.

По словам исполнительного директора Pantone Color Institute Леатрис Эйсман, сочетание серого и ярко желтого передает позитивный настрой, который поддерживает силу духа.

«Практическая и прочная, но в то же время теплая и оптимистичная композиция дает нам устойчивость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя вдохновленными и возвышенными. Это очень важно для человеческого духа», - отметила она.

Pantone – разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов и т.д.

В 2020-м цветом года по версии Pantone был классический синий (Classic Blue) - символ постоянства и доверия, на него всегда можно положиться.