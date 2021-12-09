В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие. Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя, сообщили ForUm’у в НГУ.

Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На упреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса.

После чего правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

Напомним, работа подразделений Национальной гвардии Украины в районе проведения ООС нацелена на контрдиверсионные мероприятия, проверку транспортных средств, документов и проверку лиц по базе розыска с тем, чтобы прекратить незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы Украины.

Стоит отметить, среди наиболее распространенных правонарушений участие лиц в незаконных вооруженных формированиях, незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, ввоз безакцизных товаров, кража чужого имущества, использование фальшивых документов, совершение операций с металлоломом и незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.