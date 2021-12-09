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В Польше полиция в приграничном с Беларусью Подлясском воеводстве задержала 35-летнего гражданина Украины, перевозившего в своем автомобиле 9 мигрантов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Полицейские скомандовали автомобилю Mazda остановиться для проверки, но водитель вместо этого нажал на газ и попытался скрыться. Его догнали и арестовали в селе Трещутки неподалеку от Бельск-Подляского, примерно в 40 км от границы с Беларусью. В салоне машины оказались девять граждан Ирака, которые незаконно пересекли границу.

Пограничники отдельно сообщили о задержании водителя-сирийца, перевозившего пять граждан Ирака.

С начала искусственного миграционного кризиса в Польше задержали 330 водителей, перевозивших мигрантов, а в их автомобилях обнаружили около 1400 пассажиров.

Напомним, после последнего наибольшего обострения в середине ноября, когда к польской границе подошла группа из нескольких тысяч мигрантов, напряжение спало, мигрантов белорусские власти расселили в помещении логистического центра неподалеку.

Однако в Польше и дальше ежедневно сообщают об очередных попытках мигрантов прорваться через границу большими или меньшими группами, а также регулярно задерживают водителей, помогающих тем, кто все же попал в страну, продолжить путешествие вглубь ЕС. Среди них неоднократно бывали граждане Украины, также Польши и ряда других стран.
ForUm

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