также в разделеПроисшествия
Нацгвардейцы открывали стрельбу на блокпосту под Мариуполем 17
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 23
Смертельное ДТП на Черниговщине: водителю грузовика сообщили о подозрении 10
Вандалы повредили памятник Героям Небесной Сотни на Николаевщине 16
Боевики полгода удерживают в СИЗО украинского учителя года 25
ДТП на Черниговщине: водителя фуры охраняют в больничной палате 33
16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове признан вменяемым 11
В Украине за сутки – 9371 новый случай COVID-19, 450 человек умерли 16
В Карпатах нашли тело пропавшего 4 декабря туриста 44
Число жертв ДТП под Черниговом возросло до 13 61
На Хмельнитчине женщина убила шваброй 80-летнюю свекровь 35
Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка: погибли 11 человек 47
В Украине за сутки – 8655 новых случаев COVID-19 17
Мужчине, убившему экс-военного на охоте, объявили подозрение 11
На Херсонщине дядя-охотник ранил в лицо племянника 10
ГБР задержало полицейского, совершившего смертельное ДТП под Киевом 45
Конфликт между иностранцами в Кривом Роге унес жизнь одного из них, другой в больнице 26
В Ужгороде менору сбросили в реку, открыто дело 66

8 декабря в 16:26 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГосЧС Тернопольской области поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 вблизи с. Лозовая столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль.

На месте происшествия спасатели провели деблокировку потерпевших и передали работникам экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Также сотрудники ГосЧС приняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек.

По данным полиции, водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги