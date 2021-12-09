8 декабря в 16:26 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГосЧС Тернопольской области поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 вблизи с. Лозовая столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль.

На месте происшествия спасатели провели деблокировку потерпевших и передали работникам экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Также сотрудники ГосЧС приняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек.

По данным полиции, водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи устанавливают детали происшествия и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).