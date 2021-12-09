Под председательством и.о заместителя городского головы Херсона Сергея Цыганко состоялось заседание комиссии по подготовке и внесению на рассмотрение городского совета вопросов наименования (переименования) улиц, переулков, проспектов, парков, скверов, мостов и других объектов, расположенных на территории Херсонской городской территориальной общины.

Как сообщила пресс-служба горсовета, повестка дня состояла из двух вопросов – рассмотрение результатов общественных обсуждений относительно переименования улицы Московской на имени семьи Фальц-Фейнов и предоставления статуса сквера.

28 сентября 2021 года состоялись общественные обсуждения переименования улицы Московской на улицу имени семьи Фальц-Фейнов.

Согласно протоколу, участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.

После проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и Комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от выступивших против жителей улицы Московской.

В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались.

Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.

Второй вопрос касался предоставления статуса сквера зеленым насаждениям по адресу Суворова, 38 (напротив отдела регистрации местожительства физических лиц, рядом с костелом). Члены Комиссии поддержали предложение. Если депутаты городского совета своим решением поддержат эту инициативу, то будет решаться вопрос об избрании названия новому скверу.

К началу ХХ века Фальц-Фейны были самыми крупными помещиками на юге Российской империи. Они создали знаменитый на весь мир заповедник Аскания-Нова.