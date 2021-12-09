СБУ совместно с Нацполицией разоблачила в Закарпатской области исполнителя поджога автомобиля журналиста регионального информационного агентства. В ходе следственно-оперативных действий правоохранители установили местонахождение злоумышленника.

Им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности и осужденный за совершение тяжкого преступления, сообщил пресс-центр ведомства.

Проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.

По данным следствия, в начале декабря этого года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и частично повредил автомобиль его близкого родственника. Мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего.

В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности.