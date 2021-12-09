Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса своих структурных подразделений для исключения случаев нарушений и обеспечения неукоснительного соблюдения языкового законодательства.

Такое решение Университет принял после проверки некоторых жалоб от студентов к уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Как отмечают в вузе, факт подтвердился только в одном случае: в Учебно-научном институте международных отношений. Преподаватель действительно проводил занятия на негосударственном языке. По результатам проверки он привлечен к дисциплинарной ответственности.

В другом случае в Учебно-научном институте журналистики использовался русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента (для раскрытия технологий менеджмента в России). Как объяснили в письме Уполномоченному, это было сделано с целью «раскрытия сущности картины «ценностного предложения» при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа».

Также в КНУ аргументируют, что использование материалов на разных языках для демонстрирования особенностей коммуникационного позиционирования товаров или услуг не является нарушением, а наоборот – это следует рассматривать как необходимую составляющую обучения, чтобы сформировать в сравнительном плане представления об отличиях отечественных коммуникационных технологий от иностранных. Следует знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию влияния на общество».

Администрация Университета заверила, что в случае выявления нарушений Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» научно-педагогические и научные работники будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.