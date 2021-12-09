также в разделеОбщество
9 декабря. Картина дня
На Волыни осудили женщину, которая 2 года не пускает детей в школу 7
США на этой неделе отправят Украине стрелковое оружие и боеприпасы 17
Укрзализныця назвала самые популярные направления на новогодние праздники 9
У антарктической станции «Академик Вернадский» появились первые в сезоне пингвинята 9
Херсонцы отказались переименовать улицу Московскую 15
Псевдоглаву администрации Докучаевска будут судить заочно 14
В Украине запустят «Электронную очередь пересечения границы» 24
Чтобы получить тысячу за вакцинацию в этом году, нужно подать заявку в «Дии» до 29 декабря 67
СБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова 135
Россия не разрешила суду в Гааге допросить офицера по делу МН17 15
С сегодняшнего дня еще больше невакцинированных сотрудников отстранят от работы 139
Задержан подозреваемый в поджоге авто ужгородского журналиста 8
8 декабря. Картина дня 16
На Херсонщине фальсифицировали ПЦР-тесты для въезда в Крым 23
В ПЦУ объяснили, можно ли женщинам заходить в храм во время месячных 155
Суд вынес приговор мужчине, который развращал дочь и изуродовал ее лицо 23
В Украине со следующего года введут неонатальный скрининг 32

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса своих структурных подразделений для исключения случаев нарушений и обеспечения неукоснительного соблюдения языкового законодательства.

Такое решение Университет принял после проверки некоторых жалоб от студентов к уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Как отмечают в вузе, факт подтвердился только в одном случае: в Учебно-научном институте международных отношений. Преподаватель действительно проводил занятия на негосударственном языке. По результатам проверки он привлечен к дисциплинарной ответственности.

В другом случае в Учебно-научном институте журналистики использовался русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента (для раскрытия технологий менеджмента в России). Как объяснили в письме Уполномоченному, это было сделано с целью «раскрытия сущности картины «ценностного предложения» при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа».

Также в КНУ аргументируют, что использование материалов на разных языках для демонстрирования особенностей коммуникационного позиционирования товаров или услуг не является нарушением, а наоборот – это следует рассматривать как необходимую составляющую обучения, чтобы сформировать в сравнительном плане представления об отличиях отечественных коммуникационных технологий от иностранных. Следует знать коммуникационные особенности врага для того, чтобы правильно выстраивать свою технологию влияния на общество».

Администрация Университета заверила, что в случае выявления нарушений Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» научно-педагогические и научные работники будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
19
Теги