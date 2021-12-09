Луцкий суд назначил 1700 грн штрафа женщине, пятеро детей которой не ходят в школу. Известно, что Ольга М. уже привлечена к ответственности за аналогичное нарушение в июле этого года, поскольку ее дети пропустили 70% занятий в прошлом учебном году, сообщает Zaxid.net.

Тогда женщина была признана виновной в неисполнении родительских обязанностей и ей назначили 850 грн штрафа. Впрочем, уже в новом учебном году ничего не изменилось: ее дети дальше не ходили в школу №13 в Луцке. В письменных объяснениях женщина заявила, что не пускает их из-за распространения коронавируса. Суд снова признал ее виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей и назначил штраф.

Как говорится в постановлении Луцкого горрайонного суда от 3 декабря, трое дочерей и двое сыновей обвиняемой Ольги М. не посещали луцкую школу №13 с начала сентября до середины октября.

На заседание женщина не пришла, поэтому суд рассматривал дело без ее присутствия. Представление об отсутствии детей на уроках подала администрация школы. До этого там пытались поговорить с матерью, но она не отвечала на звонки, а родительское собрание игнорировала. В ноябре женщина предоставила письменные объяснения об отсутствии детей. Она объяснила, что сознательно не пускает их на уроки «из-за распространения коронавирусной инфекции».

Судья Светлана Рудская признала женщину виновной в нарушении статьи 184 КУоАП и назначила ей уже 1700 грн штрафа. Также обвиняемая должна заплатить 454 грн судебного сбора.