Министерство обороны Беларуси 5 декабря вызвало военного атташе Украины из-за якобы нарушения границы Беларуси.

Как пишет Слово и Дело, об этом говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

Дипломат был вызван в департамент международного военного сотрудничества. Все из-за якобы «частых нарушений границы Беларуси со стороны Украины». Поводом стал инцидент, произошедший 4 декабря. В Беларуси отмечают, что в этот день в районе села Новая Рудня зафиксировано незаконное пересечение границы украинским вертолетом.

В Минобороны считают, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов.

Также возмущает белорусские власти и спецоперация «Полесье», которую украинские пограничники проводят у границы в Киевской области.

Напомним, 4 декабря власти Беларуси заявили о том, что военный вертолет Украины якобы нарушил ее воздушное пространство. Речь идет о Ми-8, летевшем на высоте около 100 метров.

Министерство внутренних дел Украины категорически опровергает заявление Государственного пограничного комитета Беларуси о том, украинский военный вертолет Ми-8 якобы нарушил государственную границу Беларуси.