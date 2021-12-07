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Будущий вице-канцлер Германии и глава министерства экономики и климата Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток-2» еще не сертифицирован, и пока идет его проверка, состоится его «политическое обсуждение» на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом Хабек сказал во вторник на пресс-конференции после подписание коалиционного договора, передает Европейская правда.

«Северный поток-2» еще не утвержден, и пересмотр требованиям, как европейским, так и немецким, продолжается. И в этот период, пока продлится проверка, мы обязательно снова поговорим политически о том, как можно объединить внешнеполитическую ситуацию в Украине и европейскую возможность действовать для деэскалации», - сказал Хабек.

Напоминаем, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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