До конца года объем бюджетных расходов на лечение пациентов с COVID-19 на стационаре в 2021 году составит около 14,8 млрд грн вместо 9 млрд грн, которые были заложены в начале года. По состоянию на ноябрь месяц уже израсходовано 10,2 млрд грн.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Национальной службы здоровья Украины.

В начале этого года Министерство здравоохранения для обеспечения реализации пакетов медгарантий для больных COVID-19 в бюджетном паспорте предусмотрело 9 млрд грн. Средства планировалось потратить около 258 тыс. госпитализированных лиц с коронавирусом.

В НСЗУ сообщили, что в 2021 году после внесенных изменений в бюджет по этому направлению ожидаемый объем расходов составляет 14,8 млрд грн, а количество пациентов, воспользовавшихся этим пакетом медгарантий по состоянию на ноябрь составляет 471 тыс. человек. То есть почти вдвое больше человек, чем было запланировано в начале года.

По состоянию на ноябрь по направлению расходов на мадгарантии для пациентов с COVID-19 уже было израсходовано 10,2 млрд. грн.

Средства реализуются НСЗУ по бюджетной программе «Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения» на 2021 год, которая содержит направление расходов на лечение больных COVID-19 на стационаре.

В показателях бюджетной программы заложено, что расходы на лечение одного больного COVID-19 на стационаре в 2021 году составляют в среднем 35 тыс. грн.

В то же время, по расчетам аналитиков StateWatch в этом году средняя стоимость полного курса вакцинации для одного человека составляет около 552 грн.

Согласно данным Минздрава, 91,1% госпитализированных были невакцинированы ни одной дозой. Оцененный Национальной академией наук Украины (НАНУ), расчетный уровень эффективности использованных в Украине вакцин составляет 87% при полной вакцинации и 67% при вакцинации одной дозой двудозной вакцины. В то же время уровень защиты от реанимирования (основного звена расхода средств, предусмотренных на лечение) и возникновения осложнений превышает 95% при полной вакцинации независимо от производителя и типа вакцины.

Поэтому эксперты StateWatch отмечают необходимость правительства перераспределить средства государственного бюджета для обеспечения уровня вакцинации населения Украины не менее 70%. Такой подход к борьбе с пандемией будет не только способствовать созданию коллективного иммунитета против COVID-19, но и позволит в десять раз уменьшить расходы бюджетных средств на лечение пациентов с COVID-19, а в дальнейшем перераспределить эти средства на оказание медицинской помощи больным с другими тяжелыми заболеваниями.

Напомним, ранее StateWatch сообщала о том, что Министерство здравоохранения уже израсходовало 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения Украины от COVID-19 в 2021 году по бюджетной программе «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2».